Beursblik: kans op renteverlaging Fed in juni kleiner

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De banengroei van 303.000 in maart in de Verenigde Staten was veel sterker dan verwacht en dat, in combinatie met een hardnekkige inflatie, maakt de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in juni kleiner. Dit stelde ING in een reactie op het Amerikaanse banenrapport dat vrijdagmiddag verscheen. Volgens econoom James Knightley van ING was het banenrapport "ontegenzeggelijk sterk" en het is dan ook niet verrassend dat de verwachtingen voor renteverlagingen afnamen door deze data. De kans op een renteverlaging door de Fed in juni daalde na het banenrapport tot iets meer dan 50 procent, van eerder ruim 60 procent, bleek vrijdag uit de actuele FedWatch Tool van CME. Knightley denkt dat de Fed "natuurlijk niet snel de rente zal verlagen met zulke sterke banen en de kerninflatie die volgende week mogelijk uitkomt op 0,3 procent op maandbasis." Wel ziet de econoom van ING een discrepantie tussen de officiële banencijfers van de Amerikaanse overheid en bedrijfsenquêtes zoals die van ISM en NFIB, die juist meer zwakte vertonen. "Wij verwachten nog steeds dat de officiële gegevens uiteindelijk de standpunten van het bedrijfsleven zullen weerspiegelen", aldus Knightley, maar dat zal mogelijk niet op tijd zijn voor het rentebesluit van de Fed in juni. Niettemin verwacht ING meer tekenen van afkoeling tegen de zomer, volgens de econoom. Bron: ABM Financial News

