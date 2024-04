Powell: nog altijd onvoldoende bewijs voor renteverlaging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve heeft woensdag herhaald dat er meer bewijs nodig is dat de inflatie daalt naar het gewenste niveau alvorens de centrale bank de rente kan verlagen. Dit zei de centraal bankier woensdag tijdens een optreden bij een forum georganiseerd door Stanford University. "We verwachten niet dat het gepast zal zijn om de rente te verlagen totdat we meer vertrouwen hebben dat de inflatie duurzaam richting de 2 procent daalt", zei Powell. "Gezien de kracht van de economie en de vooruitgang op het vlak van inflatie tot dusver, hebben we tijd om de inkomende data onze beleidsbesluiten te laten bepalen." Afgelopen vrijdag zei Powell ook al dat de Fed zich niet hoeft te haasten. Recent is de Amerikaanse inflatie weer iets gestegen, maar volgens Powell is het nog te vroeg om te zeggen dat het om meer dan een korte opleving gaat. Bron: ABM Financial News

