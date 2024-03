Futures wijzen op vlakke opening Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. De S&P 500 ligt daarmee op koers om het beste eerste kwartaal sinds 2019 af te sluiten met een winst van circa 10 procent. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood. Beleggers zijn wellicht aan het einde van het kwartaal wat aan het herpositioneren en verwerken bovendien de opmerkingen van Fed-bestuurder Christopher Waller woensdag nabeurs. Waller ziet namelijk weinig reden tot haast bij het verlagen van de rente door de Fed, nu de arbeidsmarkt van de VS zich nog altijd sterk houdt en de inflatie minder snel daalt. En dat gaat toch wat tegen het mantra van de beurs in van drie rentedalingen, geen recessie en een dalende inflatie. De centrale bankier verwacht overigens wel dat de inflatie richting de beoogde 2 procent beweegt, maar dat er meer bewijs nodig is, vindt hij. Ook staan er vanmiddag nog wat belangrijke macro-economische data geagendeerd zoals de wekelijkse steunaanvragen, de economische groei over het vierde kwartaal, de inkoopmanagersindex van Chicago, de aanstaande woningverkopen en het consumentenvertrouwen in Michigan. En morgen, als alle beurzen gesloten zijn in verband met Goede Vrijdag, zal de aandacht worden opgeëist door de belangrijke PCE-inflatie die hopelijk wat meer duidelijkheid kan geven over het pad dat de Federal Reserve zal bewandelen. De FedWatch Tool van CME laat zien dat de markt de kans op een verlaging in juni inschat op 61 procent. Er wordt nog steeds uitgegaan van een verlaging met 75 basispunten dit jaar. De olieprijs herstelde wat na een paar dagen van daling. De prijs van een vat WTI-olie steeg 1,1 procent naar 82,27 dollar. Handelaren lijken de laatste gegevens over de Amerikaanse voorraden ruwe olie en benzine opnieuw te beoordelen. De rentes lopen licht op na de opmerkingen van Waller en de tienjaarsrente in de VS noteerde 2 basispunten hoger op 4,22 procent. De euro/dollar zakte daardoor wat weg en daalde met 0,3 procent naar 1,0792. Bedrijfsnieuws Walgreens Boots Alliance zal naar verwachting circa 2 procent lager openen, nadat het bedrijf voorbeurs de boeken opende en de omzetverwachtingen De winstvooruitzichten werden wel verlaagd, vanwege de "uitdagende economie”. Home Depot zal naar verwachting fractioneel lager open, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het RS Distribution voor 18,25 miljard dollar overneemt. Met de overname wil Home Depot de blootstelling aan de professionele markt vergroten. Zo hoopt het om meer opdrachten binnen te halen bij aannemers, dakdekkers en hoveniers. Chemours daalde met 8,5 procent voorbeurs, nadat de maker van teflon en verfadditieven zei dat het meewerkte aan informatieverzoeken van toezichthouder SEC met betrekking tot een intern onderzoek naar de boekhouding. Het bedrijf heeft vorige maand drie leidinggevenden met verlof gestuurd. MillerKnoll een Amerikaans bedrijf dat kantoormeubilair, apparatuur en woninginrichting produceert, daalde met 13 procent voorbeurs, nadat het meubelbedrijf met een zwakker dan verwachte begrotingsprognose voor het vierde kwartaal kwam. Sprinklr rapporteerde over het vierde kwartaal een winst die de verwachtingen van analisten overtrof en rapporteerde een stijging van 19 procent in de abonnementsinkomsten naar 177 miljoen dollar. De aandelen van het softwarebedrijf stegen voorbeurs met 5,6 procent. Softwarebedrijf Braze rapporteerde voor het fiscale vierde kwartaal een gecorrigeerd verlies van 0,04 dollar per aandeel, kleiner dan de schattingen van analisten die op een verlies van 0,50 dollar rekenden. De omzet steeg met 33 procent naar 131 miljoen dollar en de abonnementsinkomsten stegen van 94,8 miljoen een jaar eerder naar 125,9 miljoen dollar. Het aandeel daalde echter met 5,1 procent in de voorbeurshandel. De gecorrigeerde fiscale winst over het eerste kwartaal van lijmfabrikant H.B. Fuller overtrof de verwachtingen van analisten. De omzet in de periode steeg naar 810,4 miljoen dollar, vergeleken met 809,2 miljoen dollar een jaar eerder, maar miste de analistenvoorspellingen van 823 miljoen dollar. Het aandeel wist voorbeurs wel bijna 3 procent bij te schrijven. Slotkoersen Wall Street De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,9 procent tot 5.248,50 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 39.760,08 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent hoger op 16.399,52 punten. info@abmfn.nl

