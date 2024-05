Aziatische beurzen blijven dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen bleven woensdagochtend dicht bij huis. De Japanse Nikkei-index schreef 0,2 procent bij tot 38.435,40 punten, terwijl de SSE Composite-index juist 0,2 procent inleverde op 3.138,91 punten. De beurs in Hongkong hield de deuren gesloten in verband met een feestdag. De Aziatische beurzen leken vanochtend nauwelijks in beweging te zijn gebracht door de winsten op Wall Street dinsdagavond. De Nasdaq-index sloot toen op een recordniveau. Mogelijk is er de nodige terughoudendheid in aanloop naar nieuwe inflatiecijfers uit de VS, die voor vanmiddag op de rol staan. Ook de Europese beurzen lijken een rustige opening tegemoet te gaan. Bron: ABM Financial News

