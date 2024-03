Beursblik: gemengde cijfers InPost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost boekte in het vierde kwartaal gemengde resultaten, met een licht lager dan verwachte omzet, een licht hoger dan verwacht EBITDA-resultaat en een veel lagere nettowinst. Dat concludeerde UBS donderdag na de cijfers in een rapport. De omzet van 2,66 miljard zloty was 2 procent lager dan de analistenconsensus voor het vierde kwartaal, ondanks de sterke groei van 24 procent. Het EBITDA-resultaat van 846 miljoen zloty was juist enkele procenten beter dan verwacht. De nettowinst van 153 miljoen zloty was 47 procent onder de verwachting door een valutaverlies op herwaardering van de schuld en hogere belastingen. Het aangepaste EBITDA-resultaat in Polen was iets boven verwachting met een groei van 36 procent. Voor Mondial Relay was het 9 procent beter dan verwacht, terwijl de kleine plus voor het Verenigd Koninkrijk en Italië conform de verwachting was. De outlook gaat uit van een hogere volumegroei dan de bredere markt en een omzetgroei die hoger ligt dan de volumegroei in 2024. De marge in Polen zal iets lager zijn door prijsaanpassingen en het prioriteren van volumegroei. UBS rekent op een neutrale reactie van beleggers op het kwartaalrapport. De bank heeft een koopadvies en koersdoel van 19,00 euro. InPost noteerde donderdag 4 procent lager op 14,31 euro. Bron: ABM Financial News

