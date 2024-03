Beursblik: consensus Fastned moet iets omlaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in de tweede helft van 2023 een iets lagere EBITDA geboekt dan verwacht, waardoor de consensus voor dit jaar vermoedelijk wat omlaag moet. Dit stelde analist Thymen Rundberg van ING donderdag in een rapport. De focus in het vanochtend verschenen jaarrapport lag volgens de analist bij de EBITDA en de vrije kasstroom in de tweede jaarhelft. De EBITDA viel wat tegen, terwijl de vrije kasstroom juist wat meeviel, mede dankzij een verbeterd beeld voor het werkkapitaal. In de tweede helft van 2023 kwam de EBITDA uit op 5,0 miljoen euro, waar ING mikte op 5,5 miljoen en de consensus op 7,5 miljoen euro. Deze tegenvaller schreef ING toe aan hogere operationele kosten. ING verwacht bij publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal meer inzicht te krijgen in de geplande uitrol van laadstations in 2024. Al met al denkt de analist dat de consensus voor de EBITDA dit jaar wel wat omlaag zal gaan. ING heeft een Houden advies op Fastned met een koersdoel van 29,00 euro. Het aandeel daalde donderdag licht tot 26,00 euro. Bron: ABM Financial News

