Media: SIX ziet overname Allfunds niet zitten

Hopend dat er nog een keer iemand zo gek is om zelfs meer dan 8,75 te bieden hebben de grootaandeelhouders van Allfunds de toko in de etalage gezet.



Maar 8,75 was al erg veel, zelfs tegen de nu gerapporteerde winst over 2023 is het nog steeds 25x de winst en de rapportage zal zo goed mogelijk zijn en de verwachtingen natuurlijk prima want de hut moet tegen de hoofdprijs verkocht worden.



Mensen zullen wijzen naar de IPO prijs, maar ook dat is een moment dat de aandeelhouders zo hoog mogelijk willen cashen en alle begeleiders en promotors zijn gebaat bij een zo hoog mogelijke prijs.



Gekeken naar de groei van de adjusted ebitda, om te voorkomen dat je gaat kijken naar resultaten na de incidentelen die nu natuurlijk ook een stuk minder waren om reported ebitda en wpa nu even zo hoog mogelijk te rapporteren, is er een bescheiden groei en gezien andere waarderingen zou ik dan standalone zeggen 15x de nettowinst en dan kom je op 5,25e en niet meer want ik hou al rekening met een zo goed mogelijke weergave van de getallen omdat de toko in de etalage staat.



In hoeverre kun je synergy voordelen hebben met deze toko? vrij weinig maar desondanks dan een schappelijke overnamepremie van 30%?



Kom ik op 6,825e en dan is de huidige koers niet meer instapwaardig ook al speculeer je op een overname tegen normale waarderingen.



Mogelijk dat door het bericht van geen interesse van SIX er voldoende af gaat om het wel weer interessant te maken maar als er is ook grote kans dat de interesse die er evt wel is niet voldoende zal bieden want men zal vast meer dan 8,75 willen maar dat zie ik niet gebeuren en dan kan uiteindelijk de koers net als de vorige keer weer terug naar 5 en dat is het risico niet waard.



Op 5.50e ben ik terug koper voor een beperkt aantal met dan 25ct extra voor speculatie op alsnog een overname en anders is het bedrijf dit eind van het jaar wel waard als dit jaar een beetje normaal verloopt en heb ik fout gespeculeerd maar dat hoort erbij.