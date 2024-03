Opnieuw recordslot AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger gesloten, na een vrij kalme handelssessie, en scherpte daarmee de recordstand van dinsdag verder aan.

De AEX index sloot 0,1 procent hoger op 879,10 punten.

Beleggers bleven wachten op economische cijfers uit de VS, die wat meer uidelijkheid kunnen geven over het monetaire pad dat de Federal Reserve dit jaar zal bewandelen. De FedWatch Tool van CME laat zien dat de markt de kans op een eerste renteverlaging in juni inschat op meer dan 60 procent. Er wordt nog steeds uitgegaan van een verlaging met 75 basispunten dit jaar.

Vanuit Azië kwam er weinig steun. De beurzen sloten daar met verlies, met uitzondering van de Japanse aandelenmarkt die profiteerde van een zwakkere yen. De munt bereikte het laagste punt in 34 jaar. Japanse exporteurs profiteren van die lage yen, maar de Japanse autoriteiten lieten in een reactie al weten dat grote bewegingen op de valutamarkt ongewenst zijn.

Vorige week heeft de Bank of Japan de beleidsrente voor het eerst in zeventien jaar weer verhoogd. De Japanse aandelenmarkt vaart er wel bij. In euro's gemeten staat de Nikkei dit jaar op een winst van ruim 15 procent, zei Simon Wiersma van ING woensdagochtend.

Nederlandse producenten waren in maart negatiever gestemd. De vertrouwensindex ging van -4,2 in februari naar -4,8. Fabrikanten waren minder positief over de verwachte bedrijvigheid en over hun voorraden.

In Spanje bleek de inflatie weer te zijn gestegen, tot 3,2 procent op jaarbasis van 2,8 procent een maand eerder. De kerninflatie daalde wel, van 3,5 naar 3,3 procent.

De olieprijzen daalden voor de tweede dag op rij, na een rapport dat de voorraden ruwe olie in de VS zijn gestegen en dat grote producenten waarschijnlijk hun productiebeleid volgende week tijdens een vergadering van het monitoringscomité van de OPEC + niet zullen wijzigen. Een vat Brent olie daalde 0,9 procent naar 85,45 dollar.

De rentes daalden en de euro/dollar gleed af naar 1,0824.

In de marktenzaal van KBC werd opgemerkt dat men naar Zuid-Europa moet kijken om de rentedaling van vandaag te verklaren. "De Italiaanse ECB-bestuurder Cipollone pleitte vandaag voor het 'snel terugschroeven' van de monetaire beleidskoers, ongeacht of de lonen verder stijgen", viel te horen bij KBC.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen was betaalreus Adyen de sterkste stijger met een koerswinst van 2,2 procent, vermoedelijk dankzij een analistenrapport van Morgan Stanley.

AkzoNobel en ABN AMRO volgden met winsten van 1,8 en 1,5 procent.

Wolters Kluwer steeg 0,7 procent, nadat ING het aandeel op de kooplijst zette. ING verwacht een verdere groeiversnelling en margegroei, die de winst per aandeel moeten ondersteunen.

Shell verloor 1,3 procent.

Halfgeleiderbedrijven ASML, ASMI en Besi daalden met circa een half tot ruim 2 procent. ASML wordt door Washington onder druk gezet om Chinese machines die de modernste chips kunnen maken, niet meer te onderhouden, meldde persbureau Bloomberg.

In de AMX won Flow Traders 2,5 procent, gevolgd door Signify met een winst van 1,4 procent.

TKH daalde 0,3 procent, nadat Janus Henderson Group een groter belang meldde bij de AFM. AMG gaf 0,9 procent prijs en AllFunds 2,5 procent.

Onder de kleinere aandelen steeg NX Filtration met 2,8 procent naar 3,58 euro. Het bedrijf haalde 25,5 miljoen euro op met een aandelenuitgifte op 3,26 euro. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel van 5,50 naar 5,20 euro, maar handhaafde het koopadvies.

Ebusco herstelde na de recente daling en klom 7,1 procent. Ook houtveredelaar Accsys was populair en sloot 5,1 procent hoger.

Kendrion, ForFarmers en Vivoryon verloren ruim 2 procent. CM.com werd zelfs 3 procent goedkoper.

Bij de lokale fondsen steeg Value8 met 1,8 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte dat de intrinsieke waarde opnieuw was gestegen. '

Het Griekse Theon kreeg een Franse order voor nachtkijkers. Ook kwam het bedrijf met een positieve outlook voor 2024. Het aandeel sloot 3,9 procent lager in Amsterdam.

Nabeurs publiceert HAL Trust de resultaten. Donderdag voorbeurs zijn InPost en Fastned aan de beurt.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden woensdag aan het einde van de Europese handelsdag overwegend hoger. De S&P500-index steeg ongeveer een half procent, maar technologiebeurs Nasdaq stond licht lager.