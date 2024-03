Franse opdracht voor Theon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Theon International

(ABM FN-Dow Jones) Theon International heeft samen met partner Sunrock een vierjarige raamovereenkomst gesloten met het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken voor de levering van nachtkijkers. Dit meldde de Griekse producent woensdagmiddag. De financiële details van de opdracht werden niet vermeld. Het contract komt net op tijd om de apparatuur nog vóór de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te kunnen leveren, zei Theon. De Franse Nationale Gendarmerie, de Nationale Politie, de Douane en de DCSD kunnen dankzij het nieuwe contract tot 8.500 exemplaren bestellen. In het verleden leverde Theon al enkele honderden nachtkijkers en andere apparatuur aan deze diensten. Het aandeel Theon daalde woensdag in Amsterdam met 6,3 procent naar 12,00 euro. Bron: ABM Financial News

