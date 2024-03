ING zet Wolters Kluwer op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) ING is gestart met het volgen van Wolters Kluwer met een koopadvies en een koersdoel van 170,00 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van de bank. ING omschrijft Wolters Kluwer als een bedrijf van hoge kwaliteit, dat zich onderscheidt met expertise in specifieke domeinen. Daarnaast blijft Wolters Kluwer een hoge kasstroom realiseren. ING mikt op een kasstroom van 1,2 miljard euro in 2024 en 1,3 miljard euro voor zowel 2025 als in 2026. De bank uit van een samengestelde omzetgroei van 6,3 procent tot 6,7 miljard euro in 2026. ING verwacht een verdere groeiversnelling en margegroei, die de winst per aandeel moeten ondersteunen. ING verwacht dat de winst per aandeel in de komende jaren kan groeien met 10 procent tot 6,01 euro in 2026. Wolters Kluwer noteert volgens ING tegen een korting ten opzichte van Thomson Reuters en softwareconcurrenten. Wel noteert het aandeel iets hoger ten opzichte van RELX. Gezien de kasstroom ziet ING mogelijkheden om meer aandelen in te kopen en om aanvullende overnames te doen. Wolters Kluwer noteerde woensdag op een groen Damrak 0,8 procent hoger op 145,60 euro. Bron: ABM Financial News

