Alibaba blaast beursgang logistieke dochter af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba's logistieke dochteronderneming Cainiao heeft haar beursgang en aanvraag voor een notering aan de Hongkong Stock Exchange ingetrokken. Dit meldde de Chinese e-commerce gigant dinsdagmiddag. Alibaba gaf geen specifieke reden voor het intrekken van de IPO-aanvraag. Vorig jaar september maakte Alibaba de beursplannen bekend, om waarde voor aandeelhouders te ontsluiten. In maart 2023 meldde Alibaba al dat het bedrijf zou worden opgesplitst in zes onafhankelijke entiteiten. Nu de beursgang niet doorgaat, hebben minderheidsaandeelhouders van Cainiao, waaronder werknemers, de mogelijkheid om al hun aandelen terug te verkopen aan Alibaba voor maximaal 0,62 dollar per aandeel. Dat komt neer op een totale vergoeding van maximaal 3,75 miljard dollar. Alibaba heeft al 64 procent van de aandelen Cainiao in bezit. Het aandeel Alibaba steeg dinsdag in de voorbeurshandel in New York 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.