Goldman Sachs zet koopadvies op DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs hervat het volgen van DSM-Firmenich met een koopadvies en een koersdoel van 121,00 euro, terwijl het volgen van AkzoNobel wordt hervat met een verkoopaanbeveling en een koersdoel van 63,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. "We zijn van mening dat het voortdurende integratieproces, de maatregelen om de vaste kosten te verlagen en de onlangs aangekondigde afsplitsing van Animal Health & Nutrition een aantrekkelijk instapmoment vormen voor een aandeel waar we ook een stijgend winstmomentum zien", schreven de analisten over DSM-Firmenich. Vooruitblikkend ziet Goldman Sachs de aanstaande beleggersdag van DSM-Firmenich op 3 juni als mogelijke katalysator, waarbij het bedrijf wellicht zal bekendmaken dat het verder in zijn portefeuille gaat snoeien. Daarbij denken de analisten aan onderdelen van Aroma Ingredients en delen van Human Health, die steeds meer een commodity worden en te maken hebben met toenemende concurrentie uit China. Voor AkzoNobel zijn de vraagvooruitzichten minder overtuigend in vergelijking met andere chemienamen, volgens Goldman Sachs, dat niet verwacht dat de volumes substantieel zullen toenemen. Dit is onder meer te wijten aan moeilijkere vergelijkingscijfers en een toegenomen druk van concurrenten in Azië, aldus de Amerikaanse bank. Goldman Sachs verwacht dat AkzoNobel minder margegroei kan realiseren door lagere grondstofkosten en dat het moeilijker is om prijsverhogingen door te voeren als de inputkosten weer gaan stijgen "tijdens het mild-cyclische herstel dat wij voorspellen." Aandelen DSM-Firmenich noteerden dinsdag kort na de opening in Amsterdam 0,6 procent hoger, terwijl AkzoNobel 0,7 procent inleverde. Bron: ABM Financial News

