Topman Boeing vertrekt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De topman van Boeing, Dave Calhoun, vertrekt aan het einde van dit jaar bij het bedrijf. Dit meldde de Amerikaanse vliegtuigbouwer maandagmiddag. Calhoun "zal Boeing het hele jaar blijven leiden om het cruciale werk af te ronden dat wordt uitgevoerd om het bedrijf te stabiliseren en te positioneren voor de toekomst", zei Boeing in een persbericht. Bestuursvoorzitter Larry Kellner zal zich niet herverkiesbaar stellen tijdens de aanstaande jaarvergadering, werd maandag verder bekend. Het bestuur van Boeing heeft Steve Mollenkopf aangesteld om Kellner op te volgen als onafhankelijke bestuursvoorzitter. In deze rol zal Mollenkopf het selectieproces van de volgende CEO van Boeing leiden, aldus het bedrijf. Het vertrek van Calhoun komt op een moment dat Boeing flink onder vuur ligt, na een reeks incidenten met zijn toestellen. Zo was er eerder dit jaar een incident tijdens een vlucht van Alaska Air, toen een gat in de romp van een Boeing-vliegtuig ontstond. In de afgelopen weken waren er opnieuw problemen, onder meer tijdens een vlucht van United Airlines. Na de landing bleek dat er een paneel ontbrak in het verouderde Boeing-toestel. Inmiddels heeft de Amerikaanse luchtvaartwaakhond FAA het toezicht op Boeing en haar productieprocessen aangescherpt. Ook zou het Amerikaanse ministerie van Justitie een strafrechtelijk onderzoek zijn gestart naar Boeing vanwege het Alaska Air-incident. Aandelen van Boeing stegen maandag in de voorbeurshandel ruim 2 procent op het nieuws van het vertrek van Calhoun. Bron: ABM Financial News

