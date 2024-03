"Fed-bestuurder Bostic verwacht nog maar één renteverlaging dit jaar" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Raphael Bostic verwacht dit jaar nog maar één renteverlaging van 25 basispunten door de Federal Reserve. Dit meldden diverse media, waaronder persbureaus Reuters en Bloomberg vrijdagavond op basis van uitspraken van de voorzitter van de Atlanta Fed. Bostic, die dit jaar stemrecht heeft binnen de Fed, ging eerder uit van twee renteverlagingen in 2024. "Ik heb er absoluut minder vertrouwen in dan in december" dat de inflatie zal blijven dalen in de richting van de Fed-doelstelling van 2 procent, zei Bostic tegen verslaggevers na afloop van een forum waaraan hij deelnam. Bostic zei eerder nog dat de renteverlagingen deze zomer al zouden kunnen beginnen. Er wordt algemeen verwacht dat de Fed de rente vanaf juni zal verlagen. Afgelopen week handhaafde de Amerikaanse centrale bank de federal funds rate op 5,25 tot 5,50 procent. Ook de dot plot, met een verwachting van drie renteverlagingen in 2024 werd niet gewijzigd. Volgens Bostic is de Amerikaanse economie veerkrachtiger gebleken dan verwacht en hoewel de inflatie inderdaad daalt, maakt hij zich zorgen over het aantal items dat nog steeds buitensporige prijsstijgingen laat zien. De balans van de risico's is volgens Bostic verschoven naar langer wachten met het versoepelen van het monetaire beleid. Correctie: om renteverhoging in de titel aan te passen naar renteverlaging Bron: ABM Financial News

