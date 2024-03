Media: Airbus niet gelukkig met problemen bij concurrent Boeing

(ABM FN-Dow Jones) De Franse vliegtuigbouwer Airbus is niet blij met de problemen waarmee zijn Amerikaanse rivaal Boeing kampt. Dit zei financieel directeur Thomas Toepfer van Airbus in een interview met CNBC.

"We zijn niet blij met de problemen van onze concurrent. Ik denk dat het niet goed is voor de sector, en als het niet goed is voor de sector, dan is het ook niet goed voor Airbus", zei Toepfer tegen de Amerikaanse zakenzender.

"Wij vinden wel dat we hele goede producten hebben. En dat zien we terug in de zeer goede orderinstroom die we in 2023 hebben gezien. En dat zet zich ook in 2024 gewoon door", voegde hij eraan toe.

"We hebben onze productieprocessen nog strenger onder de loep genomen", zei de CFO over de problemen bij Boeing.

Donderdag meldde de Wall Street Journal dat een groep CEO's onlangs om een ontmoeting met het bestuur van Boeing heeft verzocht om hun bezorgdheid over de problemen bij het bedrijf uit te spreken.

Boeing staat onder grote druk na een reeks incidenten. De meest recente was tijdens een vlucht van Alaska Airlines op 5 januari.

Het aandeel Boeing is in de afgelopen 5 jaar bijna gehalveerd, terwijl in diezelfde periode het aandeel Airbus bijna 50 procent is gestegen.