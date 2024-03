Maaltijdbezorger Meituan presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese maaltijdbezorger Meituan heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. De maaltijdbezorger boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 2,22 miljard Chinese yuan, ofwel 284 miljoen euro, in vergelijking met een verlies van 1,08 miljard yuan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 958 miljoen yuan. De omzet steeg met 23 procent naar 73,7 miljard yuan, omgerekend 9,4 miljard euro, terwijl analisten rekenden op 72,5 miljard yuan. Het aantal orders steeg het afgelopen kwartaal met 25,2 procent tot iets meer dan 6 miljoen. In heel 2023 steeg de omzet met bijna 26 procent naar 277 miljard yuan, wat een winst opleverde van 13,9 miljard yuan. In 2022 leed Meituan nog een verlies van 6,7 miljard yuan. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.