Amerikaanse justitie klaagt Apple aan

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse ministerie van Justitie en zestien procureurs-generaal hebben Apple donderdag aangeklaagd, omdat de iPhone-maker de mededingingsregels heeft overtreden door te voorkomen dat rivalen concurrerende producten aan zijn klanten kon aanbieden. Dit meldden de Wall Street Journal en Bloomberg donderdag.

In de rechtszaak wordt Apple ervan beschuldigd zijn dominante positie op de markt voor smartphones en aanverwante applicaties te gebruiken om te voorkomen dat klanten van telefoon wisselen of niet-Apple-producten gebruiken in combinatie met de iPhone.

Apple liet in een verklaring weten dat de rechtszaak "een bedreiging vormt voor wie we zijn en voor de principes die Apple producten onderscheiden in een sterk concurrerende markt" en dat een succesvolle rechtszaak "ons vermogen om het soort technologie te maken dat mensen van Apple verwachten - waarbij hardware, software en diensten elkaar versterken - in de weg zou staan".

Volgens Apple schept dit een gevaarlijk precedent, waarbij de overheid de macht zou krijgen om zich te bemoeien met "het ontwerpen van de technologie van mensen", volgens de techreus.

"Wij zijn van mening dat deze rechtszaak op grond van de feiten en de wet onjuist is, en we zullen ons er krachtig tegen verdedigen."

Het ministerie van Justitie in de VS organiseert later op de dag een persconferentie om de aanklacht formeel bekend te maken.

Juridisch zit het Apple de laatste tijd niet mee. Eerder deze maand kreeg het bedrijf een boete opgelegd van meer dan 1,8 miljard euro van de Europese Commissie voor het misbruiken van zijn machtspositie op de markt voor de distributie van muziekstreaming-apps aan iPhone- en iPad-gebruikers via haar App Store.

Aandelen Apple noteerden donderdag 3,5 procent lager.