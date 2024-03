Veon ziet omzet aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft over het vierde kwartaal de omzet zien oplopen, maar het EBITDA-resultaat zien afnemen. Dat maakte het van oorsprong Russische telecombedrijf, met een notering aan het Damrak, donderdagochtend bekend. De omzet liep op jaarbasis met 1,4 procent op tot 953 miljoen dollar. De omzet uit diensten droeg 915 miljoen dollar bij. In lokale valuta steeg de totale omzet met 17,9 procent. De EBITDA kwam uit op 364 miljoen dollar, een daling van 20,4 procent. In lokale valuta betekende dit een stijging van 24,9 procent. Veon investeerde in de verslagperiode 1,8 procent minder. Aan het einde van het boekjaar had Veon 1,7 miljard dollar in kas tegen ruim 3,0 miljard dollar een jaar eerder. Over het gehele boekjaar kwam de omzet wel lager uit. De omzet daalde met 1,5 procent naar 3,7 miljard dollar. De EBITDA daalde 7,9 procent naar ruim 1,6 miljard dollar. In lokale valuta kwam de jaaromzet 17,9 procent hoger uit en de EBITDA 20,0 procent hoger. Bij de resultaten over het derde kwartaal verhoogde de onderneming de outlook voor heel het jaar. Veon zei voor heel 2023 een omzetgroei in lokale valuta te verwachten van 18 tot 20 procent. De EBITDA-groei werd door Veon geschat op 18 tot 20 procent. Outlook Voor 2024 verwacht de onderneming een omzetgroei in lokale valuta van 16 tot 18 procent en een EBITDA-groei in lokale valuta van 18 tot 20 procent. Bron: ABM Financial News

