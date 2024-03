Onward haalt €20 miljoen op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Onward Medical

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical heeft 20 miljoen euro opgehaald met een plaatsing van aandelen bij een groep beleggers, oprichters en bestuurders en via een kleinschalige openbare veiling aan particuliere beleggers in Frankrijk. Dit maakte het bedrijf donderdagochtend bekend. Er werden iets minder dan 4,31 miljoen nieuwe aandelen geplaatst bij de selecte groep beleggers en betrokkenen en daarnaast 136.803 aandelen geveild aan particuliere beleggers in Frankrijk. De totale uitgifte kwam daarmee op 4,4 miljoen nieuwe aandelen. "Er werd vol ingetekend op de uitbreidingsoptie ondanks uitdagende marktomstandigheden", stede CEO Dave Marver van Onward Medical. Onward kondigde woensdag aan voor 15 miljoen euro aan stukken te willen plaatsen met een uitbreidingsoptie tot 20 miljoen euro. "Met dit geld zullen we zeer intensief werken om onze therapieën voor mensen met ruggenmergletsel te ontwikkelen en op de markt te brengen", aldus Marver. Het bedrijf verwacht 45 procent van het geld te steken in onderzoek en ontwikkeling, 15 procent in een commerciële organisatie voor de verkoop van het Arc-EX-systeem en 35 procent in de versterking van de kwaliteit van de operaties. Van de aandelen werden 333.333 stukken toegewezen aan INKEF Capital en een zelfde aantal aan EQT Life Sciences, die na de emissie belangen van 11,5 en 11,2 procent zullen hebben in Onward. Bron: ABM Financial News

