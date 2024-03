Onward haalt tot 20 miljoen euro op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Onward Medical

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical wil zijn kapitaal verhogen met 15 miljoen euro door een plaatsing van nieuwe aandelen. Dat maakte het bedrijf woensdagavond bekend. De uitgifteprijs bedraagt 4,50 euro, wat een korting is van 16,6 procent op de gemiddelde koers in de afgelopen dertig handelsdagen. De bestaande aandeelhouders INKEF Capital en EQT Life Sciences en een aantal oprichters en bestuurders nemen deel aan de kapitaalverhoging. De uitgifte kan worden uitgebreid met maximaal 5 miljoen euro tot een bedrag van 20 miljoen euro. Het geld dient om onderzoek enontwikkeling van het ARC-EX-systeem te bekostigen, zodat het bedrijf tot halverwege 2025 voort kan. Bron: ABM Financial News

