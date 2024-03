Intel ontvangt 8,5 miljard dollar van regering Biden

Fijn dat wereldwijd nu een concurrentiestrijd uitgebarsten is om de chipfabrieken.

Kost overal dus heel veel belastinggeld wat erg nodig is in deze 'zeer slecht'(*kuch*) draaiende sector.



Ja die moet met belastinggeld flink geholpen worden.



Misschien dat Nederland ook een paar miljard aan ASML kan geven nadat de reden voor de dreiging van vertrek is dat de Expatregeling is versoberd wat een schijntje dan opleverd van het bedrag wat er daarna weer achteraan wordt gegooid. Weer een hoop belastinggeld verbrand wat ergens anders veel beter kan worden gebruikt.



Ach mooi die overheid, na de wereldwijde spiraal omlaag in de belasting voor ondernemingen die nu hopelijk tot staan is gebracht door het minimum van 15% wat is afgesproken, mits iedereen zich daar ook aan gaat houden behalve natuurlijk de paradijzen, hebben we nu dit weer.



En de druk op de belastingbetalende werkende en consument wordt alleen maar groter en groter.



Ik snap ook wel dat het fijn is als een bedrijf zich in jouw land vestigd maar net als met die spiraal omlaag van vennotschapsbelasting, als iedereen het doet heeft het 0 effect en gebeurt exact het zelfde met het enige verschil dat wereldwijd de vennotschapsbelasting is verlaagd en de consument dit mag compenseren.



En dat nu allemaal voor de chips voor AI want de vraag naar overige chips voor EV en led en dergelijke daar is na de corona periode hype wel vanaf.

AI, nog meer deepfake onzin maar nu nog beter, nog minder van echt te onderscheiden, ow wat zullen wij daar gelukkig van worden samen met alle datacenters die daar voor nodig zijn en het energie slurpen dat dat veroorzaakt.



Ja schitterend allemaal.