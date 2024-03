Cabka verlaagt margedoel na omzetdaling en CEO vertrekt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Cabka/Henk Wildschut

(ABM FN-Dow Jones) Recyclingbedrijf Cabka heeft zijn margedoel verlaagd na een omzetdaling vorig jaar en kondigde tegelijk aan dat topman Tim Litjens later dit jaar vertrekt. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Cabka handhaafde de verwachting van groei met hoge enkelcijferige percentages voor de periode 2021 tot en met 2026, maar rekent nu op een EBITDA-marge van 17 procent in 2026. Eerder was dit nog minimaal 20 procent. Voor 2024 rekent Cabka op een omzetgroei met een middelhoog enkelcijferig percentage en een EBITDA-marge van 13 tot 15 procent. In 2023 daalde de omzet met 6 procent tot 196,9 miljoen euro, door de verkoop van een PVC-onderdeel en minder omzet in het segment contractfabricage. De EBITDA-marge verbeterde van 10,8 naar 12,3 procent. Tegelijk met de voorlopige jaarcijfers en strategie-update kondigde topman Litjens zijn vertrek aan. "Na zorgvuldige afweging heb ik het besluit genomen om terug te treden als CEO tegen het einde van het derde kwartaal van 2024 om de volgende stap in mijn carriere na te streven", aldus Litjens. Voorzitter van de raad van commissarissen Niek Hoek zei begrip te hebben voor het besluit van Litjens. "We zijn dankbaar voor het leiderschap van Tim en zijn bijdragen aan Cabka." Het bedrijf zal op zoek gaan naar een opvolger en zal de strategische doelen niet wijzigen, meldde Cabka. Cabka kwam op de beurs in 2022 na een 'omgekeerde overname' door het beursvehikel Dutch Star Two. Commissaris Niek Hoek verving vorige maand Manuel Beja als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Beja kreeg de rol van vice-voorzitter. Bron: ABM Financial News

