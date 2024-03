Koers Siemens onder druk na waarschuwing CFO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Siemens kwam dinsdagmiddag onder druk te staan, na een waarschuwing van CFO Ralf Thomas. Tijdens een bijeenkomst in Londen georganiseerd door Bank of America herhaalde CFO Thomas de winstverwachtingen voor dit jaar, maar zei hij ook dat hij een dubbelcijferige daling van de orders verwacht in het segment digitale-industrie. In het eerste kwartaal liepen deze orders al met 31 procent terug. "Maart was eerlijk gezegd iets beter dan februari, maar dit zal te laat zijn om het kwartaal te redden", aldus Thomas. De CFO zei dat nieuwe stimuleringsmaatregelen in China het bedrijf zullen helpen, maar dat de orders trager binnenkomen dan oorspronkelijk verwacht. Hij wees ook op de stagnerende vraag in Duitsland en Italië. Het aandeel Siemens daalde dinsdagmiddag met 5,5 procent. info@abmfn.nl

