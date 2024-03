Bloomberg: Shell van plan om 1.000 tankstations af te stoten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell is van plan om de komende twee jaar wereldwijd 1.000 tankstations af te stoten, in reactie op de groeiende vraag naar oplaadcapaciteit voor elektrische auto's. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag. "We zijn ons retailnetwerk aan het upgraden met een uitgebreid aanbod voor het opladen van elektrische voertuigen en andere [gemaks]voorzieningen, als reactie op de veranderende behoeften van klanten", zei Shell vorige week in zijn strategie voor de energietransitie. "In totaal zijn we van plan om in 2024 en 2025 jaarlijks ongeveer 500 locaties van Shell, inclusief joint ventures, af te stoten." Shell zei zich te gaan concentreren op openbare oplaadpunten, omdat klanten deze meer nodig hebben dan thuisopladers. Tegen het einde van het decennium streeft Shell naar 200.000 laadpunten, vergeleken met de huidige 54.000. De energiereus focust zich daarbij op China, waar het meer dan de helft van zijn huidige oplaadstations exploiteert, en op Europa, waar de vraag snel groeit. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.