Tesla kondigt prijsverhoging aan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Tesla kreeg maandag een aardige steun in de rug, met de aankondiging dat de autofabrikant de prijs van zijn goedkopere Model Y gaat verhogen in de Verenigde Staten. Het aandeel sloot vorige week op het laagste niveau in tien maanden, maar opende maandag enkele procenten hoger, hoewel de openingswinst deels moest worden opgegeven. De aangekondigde prijsverhoging biedt beleggers enige hoop dat het einde van de prijsoorlog tussen fabrikanten van elektrische auto's, die kampen met een dalende vraag en toenemende concurrentie, in zicht is. Die prijzenslag heeft het aandeel Tesla de afgelopen maanden geen goed gedaan. In de voorbije twee weken daalde de koers met 19 procent en sinds begin dit jaar zelfs met 34 procent. Tesla zal de prijs voor alle Model Y-auto's per 1 april met 1.000 dollar verhogen. Op dit moment kost het goedkoopste Model Y 36.490 dollar, na aftrek van een belastingvoordeel bij aanschaf van 7.500 dollar. Door de koersval is Tesla op de lijst van meest waardevolle bedrijven gezakt naar de twaalfde plaats, met een marktkapitalisatie van 521 miljard dollar vrijdag bij het sluiten van de markt. Begin dit jaar was Tesla nog 270 miljard dollar meer waard. Bron: ABM Financial News

