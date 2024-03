Roetgerink nieuwe CFO voor ForFarmers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers wil Marloes Roetgerink voordragen als nieuwe CFO. Dit maakte de veevoerspecialist maandagochtend bekend. Roetgerink wordt voorgedragen tijdens de jaarvergadering op 28 mei voor een termijn van vier jaar. Zij zal Roeland Tjebbes opvolgen, die eind 2023 vertrok om elders aan de slag te gaan. Sinds zijn vertrek is Hans Kerkhoven zijn vervanger op interimbasis. Roetgerink zal naar verwachting op 1 juni dit jaar starten. Zij werkte eerder voor Heineken en de laatste tien jaar was zij in verschillende functies werkzaam voor FrieslandCampina. Bron: ABM Financial News

