Groupon schrijft zwarte cijfers

Beeld: Groupon

(ABM FN-Dow Jones) Groupon heeft in het vierde kwartaal, ondanks een lagere omzet, wel winst gemaakt. Dit bleek vrijdagmiddag uit cijfers van de Amerikaanse online aanbieder van voordeelcoupons. CEO Dusan Senkypl sprak in een toelichting van "aanzienlijke verbetering" in de categorieën Amerika Lokaal en Reizen. De topman ziet hierin ook een bevestiging dat het transformatieplan waarmee Groupon bezig is, effect sorteert. Ook benadrukte hij de toegenomen liquiditeit de zorgen over de bedrijfscontinuïteit wegneemt. De omzet bedroeg 137,7 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2023, een daling van 7 procent vergeleken met dezelfde periode in 2022. De brutowinst bedroeg 122,3 miljoen dollar, een daling van 5 procent op jaarbasis, en de nettowinst kwam uit op 27,7 miljoen dollar, vergeleken met een nettoverlies van 55,3 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2022. De operationele kasstroom was 54,5 miljoen dollar in het vierde kwartaal. In heel 2023 bedroeg de omzet 514,9 miljoen dollar, vergeleken met 599,1 miljoen dollar in 2022, een daling van 14 procent. Het nettoverlies bedroeg 55,4 miljoen dollar, ofwel 1,71 dollar per aandeel, vergeleken met een nettoverlies van 237,3 miljoen dollar in 2022. Outlook Voor het eerste kwartaal van 2024 verwacht het bedrijf een omzet tussen de 113 en 118 miljoen dollar en een aangepaste EBITDA tussen de 7 en 12 miljoen dollar, maar ook een negatieve vrije kasstroom. Voor heel 2024 ligt de verwachting op een omzet tussen de 489 en 515 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA zal tussen de 80 en 100 miljoen dollar uitkomen, met een positieve vrije kasstroom. In 2023 kwam de aangepaste EBITDA uit op 55,5 miljoen, waar die in 2022 nog iets meer dan 15 miljoen dollar negatief was. Voorbeurs steeg het aandeel zo'n 2 procent. info@abmfn.nl

