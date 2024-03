Sif gaat nieuwe activiteiten ontwikkelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft vrijdagochtend bij de cijfers over 2023 ook gemeld dat het zich wil gaan diversifiëren. Het bedrijf wil minder afhankelijk worden van de productie van monopiles. Het bedrijf gaat schroot afkomstig van de ontmanteling van windmolenparken recyclen. Groen staal heeft de potentie om op de middellange tot lange termijn een tweede activiteit voor Sif te worden die "solide en gezonde rendementen" zal genereren. Ook zal het een herstart van de rangeer- en logistieke activiteiten opstarten om 'dicht bij de bestemming' kant-en-klare funderings- en turbine-installatiediensten te kunnen faciliteren. info@abmfn.nl

