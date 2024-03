Beter resultaat voor Achmea Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Achmea

(ABM FN-Dow Jones) Achmea heeft vorig jaar een hoger operationeel resultaat geboekt, terwijl het nettoverlies van 2022 omsloeg in een winst dankzij een positief niet-operationeel resultaat. Dat maakte de verzekeraar donderdagochtend bekend. Het operationele resultaat verbeterde met 21 procent, van 519 miljoen naar 628 miljoen euro. Bij de divisie Schade & Inkomen steeg het resultaat met 20 procent tot 309 miljoen euro, terwijl het bij Pensioen & Leven juist met 32 procent daalde tot 208 miljoen euro. Die daling was deels het gevolg van een regeling die Achmea trof in de woekerpolisaffaire, in navolging van andere grote Nederlandse verzekeraars. Het segment Oudedagsvoorzieningen bracht 47 miljoen euro in het laatje, na een klein verlies een jaar eerder. De internationale activiteiten, in 2022 nog verlieslatend, leverden een kleine plus op in het afgelopen jaar. Het resultaat van de divisie Zorg was stabiel op 187 miljoen euro. Het nettoresultaat van Achmea ging van 808 miljoen euro negatief naar 814 miljoen positief. In 2022 was er een negatief niet-operationeel resultaat van ruim 1 miljard euro, door ontwikkelingen op de financiële markten. De verzekeraar meldde verder groei in alle segmenten met een toename van 6 procent van de premies tot 22,3 miljard euro. “Stevige omzetgroei in internationale activiteiten en Oudedagsvoorzieningen”, zo verklaarde Achmea deze premiestijging. Het beheerd vermogen groeide met 12 procent tot 218 miljard euro. De solvabiliteit van de Achmea Groep, na dividend, daalde wel fors van 209 naar 183 procent. Dit kwam onder andere door de sterke groei van het vermogensbeheer, door marktontwikkelingen, modelwijzigingen en de inkoop van kapitaalinstrumenten, meldde Achmea. Bron: ABM Financial News

