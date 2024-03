Ajax legt Jorrel Hato langer vast Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft het contract verlengd met de achttienjarige verdediger Jorrel Hato. Dat maakte de Amsterdamse voetbalclub dinsdagmiddag bekend. De nieuwe verbintenis loopt tot eind juni 2028. Het oude contract liep medio 2025 af. Hato kwam in 2018 bij Ajax, van de jeugd van Sparta Rotterdam. De international speelde sinds begin 2023 al 52 keer voor het eerste elftal. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.