Goldman Sachs verlaagt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft dinsdag het koersdoel voor Besi verlaagd van 189,00 euro naar 170,00 euro, bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport.? De Amerikaanse zakenbank refereerde aan recente mediaberichten, waarin wordt gesteld dat de nieuwe industriestandaard voor verpakkingen in de chipsector HBM5 zal worden, in plaats van HMB4. Deze ontwikkeling kan op korte termijn negatief uitpakken voor de vraag naar Besi's innovatieve technologie op het gebied van 'hybrid bonding', aldus Goldman. ?Vanwege een vermoedelijk tragere adoptie van hybrid bonding, verlaagde Goldman Sachs de omzetverwachtingen voor Besi in 2024 en 2025 met respectievelijk 4 en 7 procent. Op langere termijn blijven de analisten echter positief, en de omzetverwachtingen voor 2026 en 2027 werden slechts met circa 1 procent neerwaarts bijgesteld. Voor de periode van 2022 tot en met 2027 rekent Goldman nog altijd op een samengestelde jaarlijkse groei van de winst per aandeel van 23 procent, omdat de technologie van Besi van groot belang blijft bij de ontwikkeling van verpakkingen van chips voor kunstmatige intelligentie. ?De afgelopen twee dagen heeft het aandeel Besi circa 25 procent van zijn beurswaarde verloren. Maandag sloot het aandeel in Amsterdam op 136,00 euro. Kort na de beursgong koerste het aandeel dinsdagochtend 2,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.