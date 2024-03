Luc Vandevelde benoemd tot interim-CEO van JDE Peet's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Luc Vandevelde is benoemd tot interim-CEO van JDE Peet's met ingang van 1 april 2024. Dit meldde het koffie- en theebedrijf vrijdag nabeurs. Vandevelde zal na de volgende algemene vergadering op 25 mei 2024 ook voorzitter worden van de raad van bestuur van het concern. Het koffie- en theebedrijf zei onder Vandevelde's leiderschap een zoekproces te starten voor een permanente CEO, waarbij zowel naar interne als externe kandidaten gekeken zal worden. Vandevelde is sinds de beursgang van JDE Peet’s lead independent director van het bedrijf. Fabien Simon, die sinds september 2020 CEO en executive director van JDE Peet’s is, zal het bedrijf op 1 april 2024 verlaten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.