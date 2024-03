Beursblik: solide groei CTP houdt aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in 2023 opnieuw een solide groei laten zien, waarbij de huurinkomsten conform verwachting waren. Dit stelde analist Francesca Ferragina van ING donderdag in een rapport. De vergelijkbare groei van 7,4 procent werd aangejaagd door indexeringen, de afloop van leasecontracten en teruggedraaide heronderhandelingen. De EPRA-winst bleef in een stabiel tempo stijgen, zag de analist. De schuldratio steeg wel met 30 basispunten tot 46 procent, maar de druk zal afnemen nu de herwaarderingen van ontwikkelingsprojecten volledig zijn ingeprijsd. Het dividend van 0,525 euro per aandeel was volgens ING conform verwachting, net als de outlook van een EPRA-winst per aandeel dit jaar van 0,80 tot 0,82 euro. ING handhaafde het koopadvies op CTP met een koersdoel van 18,50 euro. Het aandeel steeg vanochtend met 1,1 procent tot 15,22 euro. Bron: ABM Financial News

