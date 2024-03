NSI wil aandelen inkopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI wil eigen aandelen inkopen voor maximaal 20 miljoen euro. Dit maakte het vastgoedbedrijf donderdag bekend. De inkoop kent een limiet van 10 procent van het aantal uitstaande aandelen NSI. Het programma start op 11 maart en loopt tot en met 30 september van dit jaar. Het bedrijf verklaarde donderdag dat de verkoop van Laanderpoort de nodige financiële armslag bezorgde. CEO Bernd Stahli stelde, gezien de korting op het aandeel, dat een investering in de eigen onderneming "de aantrekkelijkste investering is die we kunnen doen". info@abmfn.nl

