Minder winst voor Campbell Soup

(ABM FN-Dow Jones) Campbell Soup heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet behaald en de winst zien dalen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het bedrijf. De maker van soepen en snacks meldde een omzetdaling van 1 procent tot 2,5 miljard dollar in het kwartaal, dat op 28 januari afliep. Over de eerste helft van het gebroken boekjaar was er sprake van een omzetdaling met 2 procent. De volumes daalden op jaarbasis, maar op kwartaalbasis was er volgens Campbell conform verwachting wel een verbetering. Die verbetering werd echter deels teniet gedaan door de ontwikkeling van de prijzen. Het EBIT-resultaat liep met 9 procent terug tot 317 miljoen dollar. Onder de streep restte een winst per aandeel van 0,68 dollar. Dit was een jaar eerder nog 0,77 dollar. De aangepaste winst kwam uit op 0,80 dollar per aandeel, wat 3 cent meer was dan analisten volgens FactSet hadden verwacht. Verder liet Campbell weten de overname van Sovos Brands in de week van 11 maart af te ronden. Outlook Campbell herhaalde woensdag de outlook voor heel het boekjaar 2024. De fabrikant mikt op een autonome omzetgroei tot twee procent. De aangepaste EBIT zal met 3 tot 5 procent groeien en de aangepaste winst per aandeel kan eveneens met 3 tot 5 procent stijgen naar 3,09 tot 3,15 dollar. Wel waarschuwde de fabrikant dat de omzetgroei op basis van de huidige omstandigheden aan de onderkant van de bandbreedte zal uitkomen. Die ligt op een daling van 0,5 procent tot een stijging van 1,5 procent. Dit kan veranderen, indien de consumentenmarkt zich sneller herstelt dan verwacht in het komende halfjaar. Bron: ABM Financial News

