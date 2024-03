Corbion draagt nieuwe CFO voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion draagt Peter Kazius voor als nieuwe CFO. Dit maakte de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën woensdagochtend bekend. Kazius zal CFO Eddy van Rhede van der Kloot opvolgen. Zijn benoeming staat gepland voor de aandeelhoudersvergadering van 15 mei aanstaande. Kazius vormt daarna met CEO Olivier Rigaud de raad van bestuur van Corbion. Kazius kwam in 2014 bij Corbion, het jaar waarin Van Rhede van der Kloot CFO van de onderneming werd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.