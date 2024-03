Target overtreft winstverwachtingen ruimschoots Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Target heeft in het vierde kwartaal de winst fors hoger zien uitvallen dan verwacht, terwijl ook de omzet de verwachtingen net oversteeg. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Amerikaanse supermarktketen. In het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 3 februari, kwam de nettowinst uit op 1,4 miljard dollar tegen 0,9 miljard een jaar eerder. Exclusief eenmalige posten, bedroeg de winst per aandeel 2,98 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden vooraf rekening met een winst van 2,41 dollar. De jaarwinst bedroeg 8,94 dollar per aandeel. Dat was 5,98 dollar een jaar eerder. De kwartaalomzet liep met 1,7 procent op tot 31,9 miljard dollar, maar was daarmee wel iets hoger dan de 31,8 miljard dollar waar analisten op mikten. De vergelijkbare omzet liep met 4,4 procent terug. Dat was ook iets beter dan de daling van 4,5 procent die door analisten werd voorzien. Outlook Voor het lopende eerste kwartaal mikt Target op een daling van de vergelijkbare omzet met 3 tot 5 procent, met een aangepaste winst per aandeel tussen de 1,70 en 2,10 dollar. Analisten gaan uit van een daling met 3,6 procent en een winst per aandeel van 2,08 dollar. Voor heel 2024 wordt door de keten uitgegaan van een vergelijkbare omzet die onveranderd tot 2 procent hoger uitkomt dan afgelopen jaar, met een aangepaste winst per aandeel van 8,60 tot 9,60 dollar. Het aandeel Target steeg dinsdag in de elektronische handel voorbeurs ruim 8 procent. Bron: ABM Financial News

