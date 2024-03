Europa wil meer plastic flessen en blikjes inzamelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Europa wil dat verpakkingsmaterialen en de verwerking ervan verduurzamen. Hiertoe hebben de Europese Raad en het Europese Parlement besloten. In 2029 moeten alle lidstaten ten minste 90 procent van alle plastic flessen en drankblikjes inzamelen, zo werd in Brussel bepaald. Envipco, genoteerd aan de lokale markt op Euronext Amsterdam, is een fabrikant van statiegeldmachines. Het aandeel steeg dinsdag met 2,6 procent. Bron: ABM Financial News

