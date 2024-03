Sebastiaan Boelen benoemd tot CFO Marel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Sebastiaan Boelen is met onmiddellijke ingang benoemd tot chief financial officer van Marel. Dat maakte de fabrikant van onder meer slachtmachines maandag nabeurs bekend. Boelen volgt Stacey Katz op, die in onderling overleg met onmiddellijke ingang is afgetreden als CFO. De afgelopen vier jaar werkte Boelen bij Southern Water als group chief financial officer. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.