Degroof Petercam verhoogt koersdoel IMCD

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones)Degroof Petercam heeft het koersdoel voor IMCD verhoogd van 135,00 naar 145,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. De bank zag de operationele EBITA van IMCD in het vierde kwartaal met 114 miljoen euro licht onder de eigen verwachtingen uitkomen, maar noemde de afnemende, autonome daling in de laatste drie kwartalen bij IMCD bemoedigend, waarbij aanlaat Luuk van Beek opmerkte dat 2021 en 2022 uitstekende jaren waren voor het bedrijf en 2023 als een overgangsjaar moet worden beschouwd. Degroof verwacht dat IMCD in 2024 weer een autonome groei laat zien, waarbij de inspanningen van het bestuur op het vlak van overnames, efficiency en marges zich de komende jaren gaan uitbetalen. Het aandeel IMCD noteerde vrijdag op een groen Damrak 8,4 procent hoger op 152,75 euro. Bron: ABM Financial News

