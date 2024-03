Beursblik: meevallende winst IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in het vierde kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies vrijdag. De EBITA van IMCD herstelde in het vierde kwartaal naar 114,4 miljoen euro, 1 procent onder de analistenconsensus, terwijl het jaarresultaat met 7 procent op jaarbasis daalde naar 514,6 miljoen euro, min of meer in overeenstemming met de consensus. Jefferies wees vrijdag ook op de nettowinst in 2023, die met 7 procent afnam, maar wel 6 procent boven de consensus bleef. De zakenbank verwacht na deze cijfers geen grote wijzigingen in de ramingen voor 2024 in de consensus. Volgens Jefferies noteert IMCD tegen een premie van circa 33 procent ten opzichte van sectorgenoot Azelis. Kerstens heeft een voorkeur voor IMCD, omdat het in de afgelopen jaren een hoger rendement op het geïnvesteerd kapitaal genereerde dan Azelis: 17 procent over de laatste vijf jaar tegen 12,3 procent bij Azelis. Jefferies heeft een koopadvies op IMCD met een koersdoel van 178,00 euro. Bron: ABM Financial News

