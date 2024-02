Beursblik: Air France-KLM boekt weer verlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het afgelopen kwartaal waarschijnlijk weer rode cijfers geschreven, ondanks dat de omzet licht aantrok. Dit blijkt uit een consensusverwachting van analisten die werd samengesteld door de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Voor het vierde kwartaal wordt door de analisten gerekend op een operationele winst van gemiddeld 45 miljoen euro, in vergelijking met een winst van 134 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteert naar verwachting een verlies van 102 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een winst van 496 miljoen euro werd opgetekend. De omzet zou zijn gestegen van 7,1 miljard euro naar 7,4 miljard euro. Analist Quirijn Mulder van ING merkte na een gesprek met het bedrijf in januari op dat de beschikbare stoelcapaciteit per kilometer lager uitviel dan eerder werd aangenomen, vanwege weersomstandigheden, terwijl de omzet werd geraakt door politieke onrust in Afrika en het Midden-Oosten. De opbrengsten uit luchtvrachtverkeer zullen ook verder verzwakt zijn, voorziet Mulder, terwijl de kosten in 2023 vermoedelijk harder zijn gestegen dan verwacht. "Het beeld is niet rooskleurig", aldus Mulder. De analist verwacht dat het zicht op de ontwikkelingen wordt vertroebeld door de nodige afschrijvingen, maar het grootste risico zijn de kosten die nog verder kunnen stijgen, naast mogelijk hogere olieprijzen en looninflatie. In heel 2023 wordt door de consensus een omzet voorzien van 30,0 miljard euro bij een operationeel resultaat van 1,8 miljard euro en een nettowinst van 1,1 miljard euro. Dit was een jaar eerder respectievelijk 26,4 miljard, 1,2 miljard en 728 miljoen euro. Outlook De luchtvaartmaatschappij hield in oktober nog zijn outlook voor 2023 ongewijzigd. De maatschappij voorziet een bezetting van de capaciteit in het vierde kwartaal van meer dan 95 procent. Over heel 2023 zal de bezettingsgraad dan uitkomen op circa 95 procent. ING heeft een Houden advies op Air France-KLM met een koersdoel van 12,00 euro. Op donderdag komt de luchtvaartmaatschappij met cijfers over het vierde kwartaal en heel 2023. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.