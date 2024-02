Baidu boekt minder winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Baidu heeft in het vierde kwartaal fors minder winst geboekt op een licht groeiende omzet, terwijl het bedrijf bleef inzetten op de ontwikkeling van nieuwe producten en verdienmodellen op basis van kunstmatige intelligentie. Dat maakte het Chinese internet- en AI-bedrijf woensdag bekend. De nettowinst daalde met 48 procent op jaarbasis tot 2,6 miljard renminbi, van 5,0 miljard een jaar eerder. In dollars bedroeg de winst 344 miljoen. De daling was het gevolg van een waardedaling van de aandelenbeleggingen, volgens het bedrijf. De omzet steeg met 6 procent tot 35,0 miljard renminbi, of omgerekend 4,9 miljard dollar. Aangepast voor bijzondere posten steeg de winst met 44 procent tot 1,1 miljard dollar, volgens Baidu. Dit was volgens Citigroup beter dan verwacht. Topman Robin Li sprak van opnieuw een solide kwartaal. Het bedrijf maakte afgelopen jaar aanzienlijke stappen in de ontwikkeling van de bot Ernie, de vernieuwing van producten en diensten, en nieuwe verdienmodellen. "Onze toewijding aan generatieve AI blijft standvastig en plaveit de weg voor de geleidelijke creatie van een nieuwe groeimotor." Baidu kocht in het vierde kwartaal voor 318 miljoen dollar aandelen in, waarmee over heel 2023 voor circa 669 miljoen dollar werd ingekocht. Bron: ABM Financial News

