Degroof: tegenvallende outlook ASMI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft een OK vierde kwartaal achter de rug, maar de outlook voor het eerste en tweede kwartaal viel tegen. Dit stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam woensdag in een rapport. De omzet in de laatste drie maanden was 1 à 2 procent hoger dan verwacht, aldus Roeg. De brutomarge was zoals voorzien en de EBITA lag 4 procent lager dan vooraf gedacht. Voor zowel het eerste als het tweede kwartaal rekent ASMI op een omzet van 600 tot 640 miljoen euro. Roeg rekent voor het lopende kwartaal op 640 miljoen euro en voor het volgende kwartaal op 682 miljoen euro. Dit was reden voor de analist om zijn taxaties voor 2024 te verlagen. In plaats van een omzetgroei van 10 procent in 2024, rekent Roeg nu op 6 procent. Voor 2025 en 2026 liet de analist zijn taxaties min of meer onveranderd. Roeg heeft een Houden advies op ASMI met een koersdoel van 540,00 euro. Het aandeel daalde woensdag met 3,3 procent naar 561,20 euro. Bron: ABM Financial News

