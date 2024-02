Beursblik: vrees voor balans Kendrion weggenomen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Kendrion in het vierde kwartaal waren beter dan verwacht en de balansrisico’s zijn afgenomen. Dit concludeerde analist Tijs Hollestelle van ING woensdag in een rapport. De omzet viel iets mee, maar de onderliggende EBITDA was volgens Hollestelle veel beter dan verwacht, met 10,3 miljoen euro. Dat is circa 27 procent meer dan de analist had voorzien. De schuldratio daalde van 2,9 naar 2,7, waar de bankconvenant 3,25 is. "Het feit dat Kendrion een dividend aankondigde van 0,45 euro per aandeel en erin slaagde om een herfinanciering te regelen […] neemt de vrees voor de balans weg", schreef Hollestelle. De analist herhaalde zijn koopadvies met een koersdoel van 16,00 euro. Wel benadrukte ING dat nog niet alle risico's van tafel zijn, zoals wel blijkt uit het feit dat Kendrion pas in de tweede jaarhelft herstel verwacht. Bron: ABM Financial News

