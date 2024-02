ING: outlook Just Eat Takeaway biedt steun

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft een ondersteunende outlook voor 2024 afgegeven. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING woensdag in een rapport.

Aangezien de maaltijdbezorger eerder dit jaar al met een voorlopige update kwam over 2023, bleek Hesselink vooral geïnteresseerd in de winstgevendheid op divisieniveau. Daaruit bleek dat Noord-Amerika wat beter presteerde, terwijl Noord-Europa wat tegenviel. "We zijn daar redelijk positief over, gezien dit impliceert dat Just Eat de winstgevendheid in Noord-Amerika in een hoger tempo weet op te krikken op een duurzame manier. Tegelijk zijn de tegenvallende resultaten in Noord-Europa vermoedelijk het gevolg van toegenomen investeringen en niet structureel lagere marges", aldus Hesselink.

De maaltijdbezorger mikt dit jaar op een groei van de brutotransactiewaarde, exclusief Noord-Amerika, van 2 tot 6 procent. De vrije kasstroom moet in 2024 en daarna positief blijven en de aangepaste EBITDA moet op circa 450 miljoen euro uitkomen. Op lange termijn moet de bijbehorende marge 5 procent van de brutotransactiewaarde uitmaken.

De outlook noemde Hesselink in lijn met de analistenconsensus, maar biedt evengoed een steuntje in de rug. "Gedurende 2023 heeft Just Eat bewezen dat het conservatief is met drie outlookverhogingen. De nieuwe outlook zal de basisverwachting zijn met significant opwaarts potentieel. De outlook impliceert tevens dat het aandeel noteert op een multiple van slechts 8", aldus de analist.

ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 21,00 euro. Het aandeel koerste vanochtend 3,8 procent lager op 14,43 euro.