Rode cijfers voor Wordline in 2023

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Worldline heeft over 2023 een verlies geboekt, na een bijzondere afschrijving van 1,15 miljard euro bij de kernactiviteiten, omdat inflatie en hoge rentetarieven veel consumenten ervan weerhielden geld uit te geven aan niet-essentiële artikelen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Franse betaalspecialist. "De tweede helft van 2023 werd aanzienlijk beïnvloed door een algemene macro-economische vertraging en een vertraging van de consumptie in onze kernregio's, evenals door de impact van het verlies van enkele online handelaars door een strengere regelgeving", aldus topman Gilles Grapinet. Eerder deze maand zei Worldline dat het van plan is om tot 8 procent van zijn personeelsbestand te schrappen, oftewel ongeveer 1.440 banen, omdat de groep geld wil besparen en zich wil aanpassen aan het bestedingspatroon van consumenten. Jaarcijfers Het Franse fintechbedrijf boekte woensdag een nettoverlies van 817 miljoen euro over vorig jaar, vergeleken met een winst van 211 miljoen euro over 2022. De gecorrigeerde EBITDA, een belangrijke maatstaf voor de winstgevendheid van Worldline, bleef vrijwel stabiel op 1,11 miljard euro. De jaaromzet steeg autonoom met 6 procent tot 4,61 miljard euro. In het vierde kwartaal groeide de omzet met 1,3 procent naar 1,19 miljard euro. Outlook Dit jaar verwacht Worldline een autonome omzetgroei van minstens 3 procent en een gecorrigeerde EBITDA van minstens 1,17 miljard euro te behalen. De vrije kasstroom moet uitkomen op minstens 230 miljoen euro. Dat was in 2023 nog 355 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

