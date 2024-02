Beursblik: licht hogere omzet Universal Music Group verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in 2023 een licht hogere omzet behaald, terwijl ook de winst vermoedelijk is gestegen. Dit blijkt uit de analistenconsensus van Visible Alpha. Het in Amsterdam genoteerde muziekbedrijf behaalde afgelopen jaar vermoedelijk een aangepaste EBITDA van 2,37 miljard euro. In 2022 was dit 2,14 miljard euro. Onder de streep resteerde in 2023 volgens de analistenconsensus een winst van 1,14 miljard euro. Een jaar eerder kwam er een nettowinst in de boeken van 782 miljoen euro. De omzet zou volgens de markt licht zijn verbeterd, van 10,34 naar 10,9 miljard euro. Een belangrijke graadmeter voor de markt is de omzet bij Streaming en Subscriptions. Analisten van Barclays verwachten dat de trends in dit segment "vergelijkbaar" zullen zijn met die in het derde kwartaal. Toen kwamen de opbrengsten bij deze tak uit op 1,4 miljard euro, een stijging van 4,5 procent op jaarbasis of bijna 11 procent bij constante wisselkoersen. De streaming-activiteiten afzonderlijk lieten echter een krimp zien van 1,4 procent op jaarbasis. Bij abonnementen verbeterde de omzet juist met 6,7 procent op jaarbasis. Barclays ziet de inkomsten uit abonnementen in het vierde kwartaal als de drijvende kracht achter de resultaten van UMG, terwijl de groei van streaming naar verwachting vlak zal blijven ten opzichte van het derde kwartaal, aldus de Britse bank. Bij constante wisselkoersen verwacht Barclays een groei van de inkomsten uit abonnementen van 14 procent, tegen 13 procent in het derde kwartaal, terwijl de groei van de inkomsten uit streaming bij constante wisselkoersen naar verwachting gelijk zal blijven op 5 procent. ING merkte recent in een rapport op dat er vermoedelijk een beleggersdag door UMG zal worden georganiseerd. De bank verwacht dat UMG dan overstapt van een doelstelling van een EBITDA-marge van ongeveer 25 procent naar een outlook van EBITDA-groei. ING denkt dat de aangepaste EBITDA-marge van UMG in het afgelopen vierde kwartaal iets hoger zal zijn uitgevallen dan de consensus voorziet, mede dankzij prijsverhogingen bij Spotify. Maar door wisselkoerseffecten liggen de omzettaxaties van de bank juist iets lager dan de consensus. Het muziekbedrijf rekent op een margeverbetering van minimaal 100 basispunten. Universal Music Group opent woensdag nabeurs de boeken. Het aandeel noteerde dinsdag 0,7 procent lager op 26,84 euro. Bron: ABM Financial News

