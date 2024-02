Berenberg verlaagt koersdoel Nedap Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Nedap met een euro verlaagd naar 63,00 euro, bij handhaving van het Houden advies. Naar aanleiding van de cijferrapportage van vorige week concludeerde analist Trion Reid in een rapport dat de omzetgroei vertraagde, wat gevolgen heeft voor de marges. Reid is vooral bezorgd over de stijgende personeelskosten, gelet op de operationele hefboom, waardoor het management onder meer de margedoelstellingen voor 2025 moest uitstellen. Nedap rekent zelf weer op een aantrekkende groei in de tweede helft van 2024. Berenberg wees erop dat de vergelijkingsbasis dan ook gunstiger wordt. De zakenbank stelde de taxaties maandag neerwaarts bij en noemde de waardering van het aandeel "redelijk fors". Het aandeel Nedap sloot vrijdag in Amsterdam op 67,80 euro. Bron: ABM Financial News

