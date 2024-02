Minder omzet bij Nestle Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nestlé heeft over 2023 een lagere omzet geboekt en ziet voor 2024 een aanhoudende groei voor de onderliggende winst per aandeel. Dit bleek donderdag uit cijfers van het bedrijf. De totale omzet van de Zwitserse onderneming daalde van 94,4 miljard frank in 2022 naar 93,0 miljard frank afgelopen jaar. Op autonome basis groeide de omzet wel, met 7,2 procent. De onderliggende operationele marge kwam voor het jaar uit op 17,3 procent, 20 basispunten meer dan over 2022. De operationele handelswinst daalde op jaarbasis onderliggend met 0,3 procent naar 16,1 miljard frank. De brutomarge steeg 70 basispunten ten opzichte van 2022 naar 45,9 procent. Onder de streep bleef 11,2 miljard frank over, een stijging met 20,9 procent en een stijging van de bijbehorende marge met 230 basispunten naar 12,1 procent. De onderliggende winst per aandeel tegen constante valutakoersen steeg over de verslagperiode met 8,4 procent naar 4,80 frank. De kasstroom steeg van 6,6 naar 10,4 miljard frank. Nestlé zag de schuld over het afgelopen boekjaar licht oplopen van 48,2 miljard naar 49,6 miljard frank. Het dividend voor 2023 ging met 0,05 frank omhoog naar 3,00 frank. Outlook Voor het lopende boekjaar 2024 verwacht het bedrijf een autonome omzetgroei van circa 4 procent en een "bescheiden" groei van het onderliggende operationeel resultaat. De onderliggende winst per aandeel tegen constante valutakoersen kan volgens Nestlé met 6 tot 10 procent stijgen. Nestlé bevestigde donderdag de doelstellingen voor de middellange termijn, waarbij de omzet autonoom met circa 5 procent stijgt en het onderliggende operationeel resultaat tegen 2025 met 167,5 tot 18,5 procent is opgelopen. De onderliggende winst per aandeel tegen constante valutakoersen moet met 6 tot 10 procent groeien. Bron: ABM Financial News

